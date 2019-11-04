لبنان | في طرابلس.. إغلاق مداخل نقابة المهندسين و”المالية” وعدد من المصارف

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أقدم عددٌ من المحتجّين على إغلاق مدخل نقابة المهندسين – طرابلس في منطقة الضم والفرز إضافة لفرع مصرف “فرنسبنك” بجانب مبنى النقابة.
كذلك، توجّه عددٌ من المحتجّين إلى جميع فروع المصارف في طرابلس، للبدء بحملة إغلاقها تزامناً مع إعلان العصيان المدني.
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وقام المحتجّون بإغلاق مدخلَيْ “البنك اللبناني الفرنسي” و”البنك اللبناني للتجارة” (BLC) في الميناء.
كذلك، أغلق المحتجّون مدخل وزارة المالية في طرابلس، وفرع “البنك اللبناني الفرنسي” الموجود بجانبها.
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