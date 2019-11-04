لبنان | تدافع بين الجيش ومحتجين قطعوا طريق البحصاص وإصابة شاب برصاص مطاطي

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افادت الوكالة الوطنية للاعلان عن حصول تدافع بين الجيش والمتظاهرين الذين قطعوا أوتوستراد البحصاص -بيروت قرب افران الزعرور في طرابلس وقد اطلق الجيش الرصاص المطاطي ما أدى إلى إصابة الشاب أ.ف. وتم نقله إلى مستشفى القلب.

وأشارت الوكالة الى أن المتظاهرين قطعوا اوتوستراد القلمون بيروت بالشاحنات فيما الطريق البحرية لا تزال سالكة.

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وافاد مراسل “الجديد” ان الشاب المصاب سيخضع لعملية جراحية بعد قليل بحسب ما اظهرت صورة السكانر لاخراج الرصاصة المطاطية من فخذه.