لبنان | محتجون أغلقوا مؤسسة كهرباء صيدا وسنترال “أوجيرو”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 4 نوفمبر 2019 01:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” عن إغلاق محتجين البوابة الرئيسية لمؤسسة الكهرباء في صيدا بالسلاسل المعدنية ووضعوا عليها ورقة كتب عليها “الطريق مقطوع بسبب صيانة الوطن”. كذلك تجمع عدد من المحتجين عند بوابة سنترال “اوجيرو” ومنعوا الموظفين من الدخول ومزاولة العمل، فيما أعاد الجيش فتح الطرقات التي تم قطعها صباح اليوم ويسير دوريات في شوارع المدينة.

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