لبنان | انتفاضة في “الأخبار”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 4 نوفمبر 2019 01:15 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

شهدت جريدة “الأخبار”، منذ بدء الانتفاضة الشعبيّة، سلسلة استقالات لعاملين فيها آخرهم مسؤول ملحق “رأس المال” محمد زبيب، وذلك احتجاجاً على موقف الصحيفة من هذه الانتفاضة.

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وقد عبّر عددٌ من المستقيلين عن استيائهم من هذا الموقف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.