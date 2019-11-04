لبنان | انتفاضة في “الأخبار”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 4 نوفمبر 2019 01:15 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
شهدت جريدة “الأخبار”، منذ بدء الانتفاضة الشعبيّة، سلسلة استقالات لعاملين فيها آخرهم مسؤول ملحق “رأس المال” محمد زبيب، وذلك احتجاجاً على موقف الصحيفة من هذه الانتفاضة.
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وقد عبّر عددٌ من المستقيلين عن استيائهم من هذا الموقف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.