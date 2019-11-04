لبنان | 100 آلف ثائر في طرابلس تظاهروا على الطريقة الأيسلندية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 4 نوفمبر 2019 01:15 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

احتشد حوالي 100 آلف ثائر، اليوم الأحد، في ساحة النور في طرابلس، وتظاهروا على وقع الأغاني والهتافات المطالبة بالثورة. المزيد من الأخبار واستخدم الثوار خلال التظاهر بالثورة أسلوب منتخب أيسلندا الذي اشتهر به خلال كأس أوروبا 2016.

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