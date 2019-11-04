لبنان | آلاف الثوار في جل الديب

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 4 نوفمبر 2019 01:15 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

تجمع آلاف المتظاهرين على أوتوستراد جل الديب، مطالبين بتشكيل حكومة تكنوقراط ومعلنين بقائهم في الشارع لغاية تحقيق مطالبهم. المزيد من الأخبار وأعلن الثوار أنهم لن يسمحوا للسلطة من اغتيالهم مرة جديدة.

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