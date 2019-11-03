لبنان | إغلاق الطرقات… “راجع”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 3 نوفمبر 2019 10:14 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 3 نوفمبر 2019 10:14 مساءً - مشاركة

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وحّدت ساحتا رياض الصلح والشهداء المتظاهرين في “أحد الوحدة” تحت راية العلم اللبناني وسط شعارات عدة منددة بالفساد، ومطالبة بتشكيل حكومة اختصاصيين على وجه السرعة.

وقد أعلن المتظاهرون أنّ يوم غد هو يوم إضراب عام داعين إلى إقفال الطرقات في كل المناطق، وأكدوا الاستمرار بالتظاهر والاعتصام حتى تحقيق المطالب.

المزيد من الأخبار Advertisements

كذلك أعلن منظمو الحركة الاحتجاجية عند تقاطع إيليا في صيدا، أن غدا الاثنين هو يوم إضراب عام.

وقد شملت دعوات إغلاق الطرقات وإعلان الغد يوم عصيان مدني مناطق البقاع