لبنان | إغلاق الطرقات… “راجع”

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وحّدت ساحتا رياض الصلح والشهداء المتظاهرين في “أحد الوحدة” تحت راية العلم اللبناني وسط شعارات عدة منددة بالفساد، ومطالبة بتشكيل حكومة اختصاصيين على وجه السرعة.
وقد أعلن المتظاهرون أنّ يوم غد هو يوم إضراب عام داعين إلى إقفال الطرقات في كل المناطق، وأكدوا الاستمرار بالتظاهر والاعتصام حتى تحقيق المطالب.
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كذلك أعلن منظمو الحركة الاحتجاجية عند تقاطع إيليا في صيدا، أن غدا الاثنين هو يوم إضراب عام.
وقد شملت دعوات إغلاق الطرقات وإعلان الغد يوم عصيان مدني مناطق البقاع
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