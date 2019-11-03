لبنان | رسالة من ثوار طرابلس الى رئيس الجامعة اللبنانية

شارك وفد من الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية في الشمال، بالاعتصام المقام في ساحة النور في طرابلس، ورفعوا لافتة، كتبوا فيها “الجامعة اللبنانية تستغيث إنقذوها – لا تعليم قبل تحقيق المطالب”.

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ووجه الأساتذة المتعاقدون كتابا إلى رئيس الجامعة البروفسور فؤاد أيوب، جاء فيه: “ينتظر الأساتذة المتعاقدون بالساعة، منذ سنوات تفرغهم المحق في الجامعة، وخصوصا أن الملف أضحى جاهزا بعد سنوات من الدراسة المشبعة، ونطلب من حضرتكم إبلاغنا بوضع الملف حاليا، إننا ننتظر على أحر من الجمر مستحقاتنا المالية، التي تعود إلى أكثر من سنتين. أين هي؟ وكيف لنا العيش وأولادنا من دون أموالنا في ظل هذا الوضع الاقتصادي الصعب؟ كيف لنا المتابعة والوصول إلى جامعتنا من دون مستحقاتنا المتراكمة؟ لو كنتم ما زلتم أستاذا متعاقدا بالساعة، وليس لديكم عمل آخر، أتدخلون إلى الصفوف للتعليم بشكل طبيعي؟ ننتظر من حضرتكم أجوبة سريعة ومباشرة على مطالبنا الأكثر من طبيعية، لكي يتسنى لنا معرفة ما ينتظرنا، علما أننا في ظل هذا الظلم والعجز، سنكون غير قادرين على متابعة مهامنا الأكاديمية”.