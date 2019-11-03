لبنان | دعوات من ثوار بيروت إلى الإضراب العام غدا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 3 نوفمبر 2019 10:14 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك جمعت ساحتا الشهداء ورياض الصلح محتجين من مناطق مختلفة بدأوا بالتوافد إليهما اعتبار من الساعة الرابعة عصر تحت شعار “أحد الوحدة”، حاملين الأعلام اللبنانية والشعارات المنددة بالفساد والداعية إلى المحاسبة والاصلاح. المزيد من الأخبار وأكد عدد من المشاركين، الاستمرار بالتظاهر والاعتصام حتى تحقيق المطالب، وسط دعوات إلى الاضراب العام، غدا الاثنين، وإقفال الطرقات في كل المناطق “حتى تشكيل الحكومة”.

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