لبنان | وفود عكارية احتشدت في ساحتي حلبا والعبدة ودعوات إلى إقفال الطرق

كتبت أسماء لمنور في الأحد 3 نوفمبر 2019 07:15 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 3 نوفمبر 2019 07:15 مساءً - مشاركة

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تقاطرت وفود من بلدات وقرى عكارية مختلفة، إلى ساحتي الاعتصام في حلبا والعبدة، تلبية للدعوة إلى “أحد الوحدة”. وحمل المعتصمون الأعلام الوطنية، مرددين هتافات تتطالب بالتغيير وبمحاسبة الفاسدين وبتأليف حكومة انتقالية واجراء انتخابات اليوم مبكرة.

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وكانت قد صدرت عصر اليوم دعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى اقفال كل الطرقات الأساسية غدا “اعتبارا من الساعة الخامسة فجرا”.