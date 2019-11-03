لبنان | ريفي: الفاسد لا يكافح الفساد

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أعلن الوزير السابق أشرف ريفي، انهم “يحاولون إحياء نموذج الولاء الشخصي لكن فاتهم أن اللبنانيين انتفضوا لكي يكونوا مواطنين متساوين ينادون بالكرامة والحرية وببناء الدولة، يحاربون الغد بسلاح الماضي وهذه العبثية بعينها، تحية لانتفاضة 17 تشرين وأبطالها الشجعان. أما الثورة المضادة فمصيرها الفشل”.
وقال عبر “تويتر”، “من لم يكافح الفساد في أيامه الذهبية لن يستطيع أن يكافحه في أيامه الرمادية وطبعاً لن يستطيع في أيامه السوداء، في كل الأحوال الفاسد لا يكافح الفساد، كفى استعراضات جوفاء”.
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وتابع: “من أتت به البندقية الإيرانية يرحل مع الاندحار الإيراني لن يرى لبنان الخير إلا على أيدي السياديين النزهاء الشرفاء الأحرار”.
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