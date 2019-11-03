لبنان | ريفي: الفاسد لا يكافح الفساد

كتبت أسماء لمنور في الأحد 3 نوفمبر 2019 07:15 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 3 نوفمبر 2019 07:15 مساءً - مشاركة

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أعلن الوزير السابق أشرف ريفي، انهم “يحاولون إحياء نموذج الولاء الشخصي لكن فاتهم أن اللبنانيين انتفضوا لكي يكونوا مواطنين متساوين ينادون بالكرامة والحرية وببناء الدولة، يحاربون الغد بسلاح الماضي وهذه العبثية بعينها، تحية لانتفاضة 17 تشرين وأبطالها الشجعان. أما الثورة المضادة فمصيرها الفشل”.

وقال عبر “تويتر”، “من لم يكافح الفساد في أيامه الذهبية لن يستطيع أن يكافحه في أيامه الرمادية وطبعاً لن يستطيع في أيامه السوداء، في كل الأحوال الفاسد لا يكافح الفساد، كفى استعراضات جوفاء”.

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وتابع: “من أتت به البندقية الإيرانية يرحل مع الاندحار الإيراني لن يرى لبنان الخير إلا على أيدي السياديين النزهاء الشرفاء الأحرار”.​