لبنان | استعدادت في كل ساحات لبنان

على عكس “الشارع” العوني الباسيلي الفئوي، الذي تجمهر في بعبدا لدعم رئيس الجمهورية والذي تصدره وزراء ونواب ومسؤولي التيار الوطني الحرّ، توالت الدعوات من قبل الناشطين والمجموعات المدنية إلى التظاهر في كل الساحات اللبنانية بدءاً من الساعة الثالثة بعد الظهر.

وستشهد بيروت تظاهرة مركزية تضم كل الطيف اللبناني، لكن في الموازاة دعا الناشطون والمجموعات إلى تنظيم تظاهرات في المحافظات اللبنانية.

في الجنوب سيكون هناك ثلاث تظاهرات، في صور (ساحة العلم)، وفي ساحة النبطية، وفي صيدا أمام دوار مستشفى إيليا.

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في الجبل سيكون هناك تجمعات في عاليه ومسيرات تجول على معظم القرى وسيلتحق بعضها بالتظاهرة المركزية في بيروت.

في الشمال توالت الدعوات إلى التجمع في طرابلس في ساحة عبد الحميد كرامي، يضاف إليها تجمعات في معظم المدن الرئيسية في عكار، وفي زغرتا وفي البترون.

كما ستشهد منطق جبيل- كسروان تجمعات في مدينة جبيل وجل الديب وغيرها من المناطق.

في البقاع الأوسط توالت الدعوات للتجمع في زحلة وفي تعلبايا وفي مجدل عنجر، وفي البقاع الغربي في غزة وجب جنين وفي البقاع الشمالي في بعلبك.