كتبت أسماء لمنور في الأحد 3 نوفمبر 2019 04:13 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك لفت رئيس “الحزب التقدمي الإشتراكي” ​وليد جنبلاط​، في تنعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى “أنّنا عدنا إلى المربع الأوّل، مع كلام شعبوي فارغ يعود إلى ثلاثين عاما مضى”

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | جنبلاط: عدنا إلى المربع الأول مع كلام شعبوي فارغ يعود إلى 30 عاما مضى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.