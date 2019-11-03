لبنان | الثورة تمهل السلطة ٧٢ ساعة واإلا…

كتبت أسماء لمنور في الأحد 3 نوفمبر 2019 01:16 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك بدأ الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بالتنسيق في ما بينهم وعقد اجتماعات في مختلف المناطق. وقد توصل الجميع إلى شبه اتفاق أنه إذا لم تظهر اجتماعات السلطة أي نتيجة بشأن تشكيل الحكومة سيبدأ التصعيد في الشارع بدءًا من مساء الثلاثاء المقبل.

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