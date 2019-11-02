لبنان | شبيحة أمل تخاف من “شبح” تظاهرة

رغم أن الدعوة للتظاهر أمام مقر رئيس مجلس النواب نبيه بري، في عين التينة، كانت أشبه بنكتة ولم تتبنها معظم المجموعات التي تشارك في انتفاضة اللبنانيين وتظاهرات بيروت، تسمّر شبيحة حركة أمل على جميع مداخل عين التينة، وقطعوا الطريق المؤدية إليها استعداداً لشبح التظاهرة المزعومة.

وخلافاً للبيان الذي صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الذي دعا فيه “جميع الحركيين، وأنصار الحركة ومحبيها ومؤيدي بري إلى البقاء في قراهم ومنازلهم ومزاولة أعمالهم كالمعتاد وذلك درءاً للفتنة، ومن أجل تفويت الفرصة على الساعين لزعزعة استقرار لبنان”، تجمع بعض كهول الحركة وفتيانها في محيط مداخل القصر منتظرين شبح التظاهرة.

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وبمعزل عن اعتبار المكتب الإعلامي هذه “الدعوة مشبوهة ويراد منها افتعال الفتنة واغراق البلاد بمزيد من الفوضى”، لم يُعرف لماذا الاعتصام أو التظاهر أمام بيت بري من شأنه إغراق البلد بالفوضى بعد. ولم يعرف لماذا غزوة مئات الحركيين لمخيم المتظاهرين في ساحتي رياض الصلح وإحراقها والاعتداء عليهم، ليس من شأنه إحداث الفوضى. لكن أصحاب الفوضى ومفتعليها يعرفون كيف يشعلونها ومتى، فاقتضى منهم التوضيح والتهديد بها، وتسمروا أمام القصر حرصاً عليها وخوفاً مِمن لا رغبة لديهم ولا قدرة على القيام بها.