لبنان | استعدادات لتظاهرة من رياض الصلح إلى مصرف لبنان

كتبت أسماء لمنور في السبت 2 نوفمبر 2019 10:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك Hفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أن محتجين في ساحة رياض الصلح، يتجمعون استعدادا للانطلاق بتظاهرة احتجاجية إلى مصرف لبنان.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.