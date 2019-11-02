لبنان | “زمر إذا انت مع الثورة” في صيدا

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تجمع عدد كبيرا من المحتجين عند تقاطع ايليا، رافعين لافتات كتب عليها “زمر اذا انت مع الثورة”، الأمر الذي تفاعلت معه السيارات المارة.

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ودعا المشاركون بالاحتجاج في صيدا الى النزول الى ساحة ايليا يوم غد الأحد “من اجل المطالبة بتشكيل حكومة وطنية انتقالية”.