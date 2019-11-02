لبنان | تجمع للثوار أمام سرايا الهرمل

كتبت أسماء لمنور في السبت 2 نوفمبر 2019 10:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك احتشد عشرات الثوار بعد ظهر اليوم السبت، أمام السرايا الحكومي، رافعين الأعلام الوطنية، ورددوا شعارات تطالب بالتغيير، محاسبة الفاسدين، انتخابات مبكرة وفق نظام انتخابي عادل، إضافة إلى مطالب خاصة بالمنطقة لـ”مواجهة الاهمال والحرمان”. وتخللت التحرك مداخلات لعدد من المشاركين حول المطالب. المزيد من الأخبار وفيما بقيت الطريق مفتوحة أمام السيارات، تولى عناصر قوى الأمن الداخلي تنظيم السير.

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