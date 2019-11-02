لبنان | ارتفاع عدد المحتجين في صيدا

كتبت أسماء لمنور في السبت 2 نوفمبر 2019 10:16 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

ارتفع عدد المحتجين عند تقاطع إيليا في صيدا، ما تسبب بقطع كلي للطريق، وسط انتشار كثيف للجيش في المكان.

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وتستمر التظاهرات والاحتجاجات لليوم السابع عشر على التوالي في بعض المناطق اللبنانية لممارسة الضغط على السلطة وتحقيقاً لمطالب الثورة.

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