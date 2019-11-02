لبنان | أعداد كبيرة من المتظاهرين يحاولون في هذه الاثناء إقفال جسر الرينغ

كتبت أسماء لمنور في السبت 2 نوفمبر 2019 01:15 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أفادت مراسلةقناة mtv أن أعداداً كبيرة من المتظاهرين يحاولون في هذه الاثناء إقفال جسر الرينغ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.