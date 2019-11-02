احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أنه لا تزال ساحة عبد الحميد كرامي (النور) في طرابلس تغص بآلاف المحتجين الذين يتوافدون إليها من مختلف المناطق اللبنانية ومن كافة الطوائف للتعبير عن مواقفهم السياسية وعن أوجاعهم الإقتصادية، مؤكدين سلمية حراكهم واستمراره حتى تحقيق كافة مطالبهم، ومحذرين من المماطلة في تشكيل حكومة “تكنوقراط” من ذوي الإختصاص.
المزيد من الأخبار
وتنوعت النشاطات في الساحة فعقدت اللقاءات الثقافية وألقيت الخطابات السياسية، فضلا عن الفقرات الفنية والأغاني الوطنية، رافعين الأعلام اللبنانية ورايات الجيش الذي تولى مهمة حفظ أمن المحتجين والساحة.
وحرص المشاركون على إبعاد كل ما من شأنه أن يسيء إلى تحركهم وأن يحرف وجهتهم الحقيقية ويحول خطابهم السياسي والمطلبي إلى طائفي وشتائم لا تمت إلى الحاضرين ولا إلى أبناء المدينة.
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | ساحة النور في طرابلس تغص بآلاف المحتجين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.