لبنان | الثوار عادوا إلى ساحة إيليا في صيدا

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عاد الهدوء الى تقاطع ايليا في مدينة صيدا، بعد أن تحولت ساحته عصرا الى جولات من الكر والفر بين الجيش والثوار أدت إلى وقوع اشكال بينهما، إثر قطع الطريق في وسط الساحة، مما ادى الى سقوط عدد من الجرحى.
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وعادت ساحة الدوار لتستقبل الوافدين إليها من المدينة والجوار، حاملين الأعلام اللبنانية مؤكدين على بقائهم فيها، في ظل تعزيزات واجرءات أمنية من قبل الجيش.
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