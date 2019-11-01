لبنان | الثورة مستمرة في طرابلس

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تستمر الانشطة السياسية والثقافية والفنية المواكبة للحراك الشعبي في ساحة عبد الحميد كرامي (النور) في طرابلس.

ويتخذ الجيش اللبناني إجراءاته المعتادة في محيط الساحة، فيما تتولى عناصر قوى الأمن الداخلي بمؤازرة الجيش، الاجراءات عند مداخل سراي طرابلس القريبة من الساحة .

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وتستقبل ساحة النور منذ ساعات مسيرات تنطلق من أحياء المدينة ينضم المشاركون فيها إلى المحتجين، وحملت إحدى المسيرات رايات تؤكد على احترام الجيش وطلب حمايته .

ونفذ أهالي الموقوفين الإسلاميين ومعظمهم من النساء والأطفال مسيرة جابت الشوارع المحيطة بالمكان قبل ان ينضموا إلى المحتجين . وتشهد الشوارع المحيطة حركة ناشطة، لا سيما محال ومؤسسات بيع المأكولات الجاهزة، كما ينتشر المزيد من الباعة عند أطراف ومداخل الساحة.

إلى ذلك يتخذ الجيش إجراءات عند مداخل مدينة طرابلس حيث اعتاد المحتجون قطع الطرقات، لا سيما عند تقاطع البحصاص وجسر البالما ومداخل الميناء وعند المستديرة واوتوستراد الميناء – البحصاص.