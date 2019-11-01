لبنان | واجهة حزب الله الإعلامية: “جواد نصرالله”.. تهريب للنفط ودعم للإرهاب

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 1 نوفمبر 2019 07:17 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

ضربة جديدة تلقتها إيران، وهذه المرة من مرز استهداف تمويل الإرهاب الذي أدرج، الأربعاء، كيانات وأفرادا داعمين لأنشطة الحرس الثوري الإيراني وحزب الله على قوائم الإرهاب، وفرض عقوبات عليها.

ومن ضمن الأسماء المصنّفة على لائحة داعمي الإرهاب نجل أمين عام حزب الله حسن نصرالله، جواد نصرالله، إلى جانب لبنانيين آخرين هم محمد عبد الهادي فرحات، عدنان حسين كوثراني ويوسف هاشم.

فمن هو جواد نصرالله وكيف تدرج في صفوف حزب الله؟

قائد في وحدة خاصة

يبلغ محمد جواد حسن نصرالله من العمر 29 عاماً، متزوج ولديه 4 أولاد، ويُقيم في الضاحية الجنوبية.

وهو الابن الثاني لنصرالله بعد شقيقه البكر هادي الذي قُتل في مواجهة مع الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان عام 1997، إضافة إلى شقيقيه محمد علي ومحمد مهدي وشقيقة وحيدة اسمها زينب متزوّجة وتدرس في الحوزة الدينية في إيران.

يعدّ جواد قائدا بارزا في إحدى الوحدات الخاصة في حزب الله، وعُرف عنه انخراطه في الحرب السورية.

وهو يتولّى التنسيق مع فيلق القدس وحركة حماس، وتتّهمه وزارة الخارجية الأميركية بجمع الأموال لتنفيذ عمليات لصالح حماس.

وربطت اسمه بخلية فلسطينية في الضفة الغربية في يناير عام 2016.

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إدارة الإعلام الحربي

وإلى عضويته في إحدى الوحدات الخاصة، يعمل جواد نصرالله في الإعلام الحربي التابع لحزب الله، ويتولّى مهمة الإشراف على توزيع الصور الرسمية لوالده نصرالله لوسائل الإعلام، فضلاً عن تزويده بالأخبار الصحافية، وهو قليل الظهور إعلامياً.

خليفة نصرالله المحتمل

في نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي، أدرجت وزارة الخارجية الأميركية جواد حسن نصرالله على لائحة الإرهابيين العالميين إلى جانب قياديين في حركة حماس وحزب الله، هم صالح العاروري وخليل يوسف محمد حرب وهيثم علي طبطبة، من ضمن برنامجها “المكافآت من أجل العدالة”، مع اتّهامهم بتقديم الدعم لإرهابيين في العراق وسوريا وتمويل تنظيمات إرهابية.

ووصفته وزارة الخارجية الأميركية بالزعيم الصاعد لـ”حزب الله” وخليفة والده المُحتمل. وهو متّهم إلى جانب آخرين بتهريب النفط إلى إيران وجمع المال لمصلحة حزب الله.

ووفقاً لبيان وزارة الخارجية الأميركية فهو متورّط بإرسال مقاتلين إلى سوريا تحت لواء الحرس الثوري الإيراني. وبموجب قرار الإدراج تُحظر أي ممتلكات خاصة خاضعة للسيطرة الأميركية، كما يُحظر على الأشخاص الأميركيين الدخول في معاملات معه.

فتاوى عبر “تويتر”

واشتهر جواد نصرالله بمواقفه المتشددة وإطلاق الفتاوى على “تويتر”، وهو ما أدّى إلى إغلاق حسابه أكثر من مرّة ضمن خطة الموقع المتواصلة لحظر الحزب ومناصريه عن الفضاء الرقمي، إلا أنه سرعان ما كان يُعيد فتح حساب جديد.

ويُعد نصر الله الابن، أحد أبرز الناشطين التابعين لحزب الله في الموقع الأزرق، ويروّج للحزب ولذكرى شخصيات فيه. كما ينشر فيديوهات يظهر فيها المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.