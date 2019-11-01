لبنان | اقتحام جمعية المصارف وقوى الأمن تعتقل 4 متظاهرين

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 1 نوفمبر 2019 04:15 مساءً - أخلت قوات الأمن اللبنانية، الجمعة، مبنى جمعية المصارف من المحتجين في العاصمة بيروت، بعد أن اقتحموه، واعتقلت 4 متظاهرين، وذلك في اليوم الأول من فتح البنوك أبوابها بعد إغلاق استمر أسبوعين.

وقال مراسل “سكاي نيوز عربية” إن المحتجين اقتحموا مبنى جمعية المصارف اللبنانية، وذاعوا بيانا من 4 نقاط، أبرزها أن يصبح التعامل النقدي في لبنان بالليرة الوطنية.

وتشهد لبنان منذ السابع عشرة من أكتوبر الماضي موجة احتجاجات غير مسبوقة أدت إلى استقالة الحكومة التي يرأسها سعد الحريري

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من جهته، أشاد رئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير، “بوعي الشعب اللبناني وتحليه بالمسؤولية”، وأضاف أن “هذا الوعي تجلى اليوم مجددا بعد أن فتحت المصارف أبوابها للعمل بشكل طبيعي، وكيفية تعاطي المواطنين بشكل حضاري في هذه الظروف”.

وأعرب في بيان عن شكره للمواطنين “لادراكهم المسؤولية الوطنية وضرورة الحفاظ على مصالح الناس”، مؤكدا “أن المصارف تتابع متطلبات وحاجات المواطنين”.

وأضاف أن الجمعية “مستعدة لاتخاذ الإجراءات الضرورية للحفاظ على سير العمل بشكل طبيعي”، متمنيا على المواطنين “عدم الأخذ بالشائعات وتقصي الحقائق من المصارف مباشرة أو من الجمعية”.