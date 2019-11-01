لبنان | بعد كلمة عون.. الاضطرابات تعود الى الشارع وقطع للطرقات!

مباشرة بعد انهاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، كلمته مساء أمس، في الذكرى الثالثة لانتخابه، عاد التوتر الى الشارع وقطع الطرقات بواسطة الاطارات المشتعلة في عدد من المناطق، بعد ان اعتبر المعتصمون في الساحة انها لم تقدم ما يطلبونه. إذ قطع المحتجون الطريق بالكامل عند إشارة الجميزة الصيفي في بيروت وفي الرينغ، وكذلك تم قطع اوتوستراد خلدة بالاتجاهين، وفي الشمال تم قطع الطريق عند مفرق قب الياس بالاطارات المشتعلة، الى ذلك تم قطع الطريق في برجا والناعمةو خرجت مظاهرات حاشدة من ساحة ايليا في صيدا بعد كلمة الرئيس عون وجابت شوارع المدينة بعد انتهاء وسط هتافات تدعو إلى “مواصلة التحرك”.

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وكان قد دعا عون الكتل النيابية الى تسهيل ولادة الحكومة الجديدة، ، محذرا القيادات والمسؤولين من “ان استغلال الشارع في مقابل آخر هو اخطر ما يمكن ان يهدد الوطن وسلمه الاهلي”، وتوجه الرئيس عون الى اللبنانيين الذين شاركوا بالاعتصامات، وخصوصا منهم الشباب بالقول: “على الرغم من كل الضجيج الذي حاول ان يخنق صوتكم الحقيقي ويشوش عليه ويذهب به الى غير مكانه، تمكنتم من ايصال هذا الصوت الذي صدح مطالبا بحكومة تثقون بها، وبمكافحة الفساد الذي نخر الدولة ومؤسساتها لعقود وعقود، وبدولة مدنية حديثة تنتفي فيها الطائفية والمحاصصة”.