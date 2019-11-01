لبنان | أصحاب محطات المحروقات يقطعون الطريق عند مستديرة الكولا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 1 نوفمبر 2019 01:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك قطع أصحاب محطات المحروقات الطريق عند مستديرة الكولا إحتجاجا على سعر صرف الدولار لدى الشركات المستوردة للنفط: مطلبنا التسعير بالعملة الوطنية المزيد من الأخبار فيما قام موزعو المحروقات واصحاب الصهاريج بوقفة احتجاجية : مطلبنا التسعير بالعملة الوطنية واصدار الفواتير وفق جدول تركيب الأسعار مع المحافظة على آلية تضمن حقوق جميع أطراف العملية بحسب القوانين المرعية الاجراء التي تفرض على الجميع الالتزام بالعملة الوطنية

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