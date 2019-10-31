لبنان | عقوبات أميركية مرتقبة على حلفاء حزب الله

كتبت أسماء لمنور في الخميس 31 أكتوبر 2019 06:14 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أفادت معلومات صحفية أن “الإدارة الأميركية كانت بصدد إصدار عقوبات جديدة على شخصيات لبنانية حليفة لحزب الله إلا أنها أجلتها كي لا تفسّر على انها تتدخل في الشأن اللبناني لتزامنها مع التظاهرات التي تراقبها عن كثب”

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