لبنان | المدارس الكاثوليكية مقفلة غداً

كتبت أسماء لمنور في الخميس 31 أكتوبر 2019 06:14 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

دعت الامانة العامة للمدارس الكاثوليكية لاعتبار يوم غد الجمعة يوم توقف عن التدريس. المزيد من الأخبار وسجلت اليوم الخميس، تظاهرات ضخمة متنقلة على الأراضي اللبنانية ترافقت مع قطع للطرقات، إلى أن أعاد الجيش اللبناني فتحها.

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