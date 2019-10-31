لبنان | ماذا في جعبة عون للثوار؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 31 أكتوبر 2019 06:14 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أكدت مصادر مطلعة أنه “لا تأخير في تحديد موعد الاستشارات النيابية انما اعطاء فرصة للكتل النيابية لإجراء المشاورات فيما بينها لتقدّم اسم مرشحها لرئاسة الحكومة”. واعتبرت المصادر لوكالة “اخبار اليوم”، “ان التأليف والتكليف يجب ان يجريا بمسيرة متوازية”. وتابعت “نحن لسنا في ظرف طبيعي للحديث عن تأخير في تحديد موعد الاستشارات بل بظرف استثنائي”. Advertisements المزيد من الأخبار وأشارت المصادر إلى أن “كلمة رئيس الجمهورية ميشال عون اليوم ستتضمن كل النقاط التي تشغل بال اللبنانيين ولا سيما المشاركين في التحرّكات الشعبية”.​

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