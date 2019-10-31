كتبت أسماء لمنور في الخميس 31 أكتوبر 2019 04:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك اعتصم محتجون أمام مبنى دائرة التربية في طرابلس مرددين الهتافات، ومؤكدين “استمرار التحركات الشعبية واقفال كل المؤسسات حتى تحقيق المطالب”. وطلبوا من الموظفين مغادرة المبنى واقفاله فتمت تلبية مطلبهم.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | موظفو دائرة التربية في طرابلس توقفوا عن العمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.