لبنان | قطع طريق المنية الرئيسية بالسواتر الترابية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 31 أكتوبر 2019 01:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك قطع محتجون طريق المنية الرئيسية التي تربطها بمدينة طرابلس وعكار منذ ساعات الصباح الأولى، وما زالت مقطوعة عند مسجد العامود، قبل أن يتجمعوا في المكان ويضعوا السواتر الترابية والسيارات في وسط الطريق. وعلقت الثانويات والمدارس والمعاهد الفنية في المنطقة الدروس، فيما حركة السير خفيفة جدا.

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