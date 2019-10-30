لبنان | ثوار طرابلس يتوافدون الى ساحة النور للمطالبة بإسقاط النظام

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بدأ الثوار في مدينة طرابلس شمال لبنان بالتوافد إلى ساحة النور، في ما يتوزع الحاضرون على مجموعات منها من يطلق الاغاني الوطنية والأخرى الخاصة بالحراك، في ما تتجمع فرق شبابية في نواح مختلفة من الساحة وترفع اللافتات التي تتضمن عبارات تؤكد على المضي بالتظاهرات والثورة على كل الأراضي اللبنانية.
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وانطلقت مسيرة شبابية من الساحة وجابت شوارع محلة المعرض والضم والفرز وردد المشاركون هتافات ضد الفساد والفاسدين وأخرى تنادي برحيل أهل السياسة “كلن يعني كلن”.
ولا تزال تنطلق دعوات بجميع المناطق اللبنانية تنادي بضرورة النزول إلى الشوارع لأجل الإستمرار في مسيرة الثورة.
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