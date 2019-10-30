لبنان | عون يقبل استقالة الحريري ويطلب منه تصريف الأعمال

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 أكتوبر 2019 04:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك صدر عن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية البيان التالي: المزيد من الأخبار عطفاً على أحكام البند 1 من المادة 69 من الدستور المتعلقة بالحالات التي تعتبر فيها الحكومة مُستقيلة، وبعد إستقالة رئيسها سعد الحريري، أعرب فخامته عن شكره لدولة الرئيس والوزراء وطلب من الحكومة الاستمرار في تصريف الأعمال ريثما تُشَكَّل حكومة جديدة

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