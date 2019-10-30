لبنان | ميقاتي: إذا لم تتحقق مطالب المتظاهرين سنكون أمام حراك جديد

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أكد رئيس الحكومة الأسبق النائب نجيب ميقاتي انه “إذا لم تتحقق مطالب المتظاهرين سنكون أمام حراك جديد وقد ننتقل إلى مرحلة الفوضى”، مشيرا الى انه ” يجب أن يتم الإصلاح ضمن النظام وبعدها يقرر مجلس النواب الجديد إعادة النظر بالنظام السياسي والدستور”.
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وفي حديث تلفزيوني لفت ميقاتي الى ان “الشارع اراد اعطاء مهلة للقيمين على الدولة للاصلاح ولا يعني ذلك انه لن ينزل مرة اخرى اذا حصل تلكؤ في تطبيق الاصلاحات”، مؤكدا انه “يجب اعادة النظر في موضوع الاقتصاد واعادة النظر بالضرائب والا سنذهب الى مكان لا يشتهيه الشعب اللبناني”.
وراى انه “إذا لم تحظى الحكومة الجديدة بثقة الناس فلن تنجح وانا اؤيد اعاد تكليف سعد الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة”.
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