لبنان | ميقاتي: إذا لم تتحقق مطالب المتظاهرين سنكون أمام حراك جديد

أكد رئيس ​الحكومة​ الأسبق النائب ​نجيب ميقاتي​ انه “إذا لم تتحقق مطالب المتظاهرين سنكون أمام حراك جديد وقد ننتقل إلى مرحلة الفوضى”، مشيرا الى انه ” يجب أن يتم الإصلاح ضمن النظام وبعدها يقرر ​مجلس النواب​ الجديد إعادة النظر بالنظام السياسي و​الدستور​”.

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وفي حديث تلفزيوني لفت ميقاتي الى ان “الشارع اراد اعطاء مهلة للقيمين على ​الدولة​ للاصلاح ولا يعني ذلك انه لن ينزل مرة اخرى اذا حصل تلكؤ في تطبيق الاصلاحات”، مؤكدا انه “يجب اعادة النظر في موضوع ​الاقتصاد​ واعادة النظر ب​الضرائب​ والا سنذهب الى مكان لا يشتهيه ​الشعب اللبناني​”.

وراى انه “إذا لم تحظى الحكومة الجديدة بثقة الناس فلن تنجح وانا اؤيد اعاد تكليف سعد الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة”.