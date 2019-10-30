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لبنان | الحريري أكد للمعنيين لم يعُد قادراً على تحمّل باسيل والتعايش معه ؟

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 أكتوبر 2019 01:14 مساءً - مشاركة

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قالت أوساط بارزة في 8 آذار لصحيفة “الاخبار” إن الرئيس سعد الحريري “كان يتذاكى في موضوع الورقة الإصلاحية التي وقعها كل أهل السلطة على بياض، فيما كان هو يستثمر في الحراك مانعاً التعرض للمتظاهرين وفتح الطرقات، كما اصر على استبعاد باسيل واخراجه من الحكومة”.

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وتابعت المصادر ان الحريري اكد أمام المعنيين أنه “لم يعُد قادراً على تحمّل باسيل والتعايش معه وأن شرطه الوحيد للبقاء داخل الحكومة إجراء تعديل يطال بالدرجة الأولى وزير الخارجية قبلَ أي وزير آخر”.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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