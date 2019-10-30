لبنان | الحريري أكد للمعنيين لم يعُد قادراً على تحمّل باسيل والتعايش معه ؟

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وتابعت المصادر ان الحريري اكد أمام المعنيين أنه “لم يعُد قادراً على تحمّل باسيل والتعايش معه وأن شرطه الوحيد للبقاء داخل الحكومة إجراء تعديل يطال بالدرجة الأولى وزير الخارجية قبلَ أي وزير آخر”.
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