لبنان | الحريري ينشر صورة العلم اللبناني: “لبنان أوّلاً”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 أكتوبر 2019 10:17 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

نشر رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري صورة العلم اللبناني على حسابه عبر انستغرام. المزيد من الأخبار وعلّق قائلاً: “لبنان أوّلاً”.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.