لبنان | القمصان السود تجتاح وسط بيروت.. أين الدولة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 أكتوبر 2019 10:17 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وسط حالة من الفلتان، اجتاح عدد من عناصر مليشيات حركة امل وحزب الله وسط بيروت، واعتدوا على جميع المدنيين، واعتدوا على وسائل الإعلام، وسط غياب شبه تام من قبل أجهزة الدولة الامنية، وترددت انباء عن سقوط عدد من الجرحى وسط المدنيين، فيما تحاول سيارات الدفاع المدني الوصول إلى ساحات الاعتداءات

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