لبنان | الخراب يعم وسط بيروت.. حرق الخيم واعتداء على المدنيين

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 أكتوبر 2019 10:17 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك تزايدت وتيرة الاعتداءات التي بدأتها مليشيات تابعة لحزب الله وحركة أمل، بدءاً من جسر الرينغ وصولا إلى ساحتي رياض الصلح والشهداء، وصولاً إلى الجميزة والصيفي، حيث عمدت عناصر المليشيات إلى حرق الخيم ومجسن الثورة، والاعتداء على المتظاهرين السلميين، وتكسير جميع المرافق التي أنشأها المعتصمون من بداية التظاهرات، وسط غياب شبه كامل للقوى الأمنية

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