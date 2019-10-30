كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 أكتوبر 2019 10:17 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أفادت معلومات أن عناصر ومحازبين من حركة أمل وحزب الله يتوجهون إلى نقل الاعتداءات من جسر الرينغ ساحة الشهداء ورياض الصلح للإعتداء على المتظاهرين، وسط منشدات لوزيرة الداخلية ريا الحسن وقائد الجيش التدخل فوراً

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | المليشيات تقتحم ساحة رياض الصلح وساحة الشهداء وتعتدي على المتظاهرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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