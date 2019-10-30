لبنان | مناصرين لحركة أمل وحزب الله يهاجمون ويعتدون على الثوار عند جسر الرينغ

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وقع إشكال بين المتظاهرين الذين يقطعون الطريق على جسر الرينغ ومناصرين لحركة أمل وحزب الله احتجوا على قطع الطرقات، مطالبين بالاحتجاج أمام منازل الوزراء والنواب بدلا من قطع الطرقات أمام المواطنين.

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وأفادت وكالة الأنباء المركزية أن مناصرين لحركة أمل وحزب الله قد حطموا الخيم عند جسر الرينغ