لبنان | الحريري اتخذ قراره ويتجه نحو الاستقالة

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أفادت مصادر إعلامية أنّ “المعطيات تشير إلى أن رئيس الوزراء سعد الحريري قد اتخذ قراره بالاستقالة التزاما بمطالب الشارع ويتوقع أن يُتخذ هذا القرار اليوم“.
وكان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، قد تقدم بورقته الإصلاحية منذ بداية تظاهرات الحراك اللبناني، المطالب بإسقاط الحكومة، وتحسين الأوضاع المعيشية واستعادة الأموال المنهوبة.
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ولم تلقَ ورقة الحريري قبولاً عند غالبية المتظاهرين السلميين.، الذين اعتبروها غير كافية.
وكانت التظاهرات قد استمرت صباح اليوم الثلاثاء لليوم الثالث عشر على التوالي، وتزايدت وتيرتها خلال اليومين الماضيين.
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