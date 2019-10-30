لبنان | كيف انتهى اجتماع جمع الحريري بممثل عن حزب الله؟

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

كشفت مصادر سياسية متابعة عن اجتماع مهم حصل في بيت الوسط بين رئيس الحكومة سعد الحريري وممثل رفيع عن حزب الله لم يكشف اسمه.

وقالت المصادر لـ”الجريدة الكويتية” إن، “الحريري حاول إقناع الحزب بتأليف حكومة سياسية مطعّمة، عارضاً الأسباب الموجبة، ففوجئ بقبول الحزب بالفكرة مبدئياً”.

المزيد من الأخبار Advertisements

وأضافت، “وافق ممثل الحزب على أن يكون الحريري رئيساً لهذه الحكومة، لكنه أصر على أن تشمل وزير الخارجية جبران باسيل على قاعدة أنّ الحكومة الحالية هي نتاج التسوية الرئاسية التي أتت بالحريري رئيساً وباسيل وزيراً للخارجية”، مشيراً إلى أنه “إذا خرج جبران يخرج الحريري، لأنّ الكل مسؤول سواسية أمام الناس”.

وقال “هنا انزعج الحريري، وقال إن التسوية هي بينه وبين رئيس الجمهورية ميشال عون لا مع الوزير باسيل”، لافتة إلى أن “الاجتماع انتهى من دون توافق”.