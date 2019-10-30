لبنان | أحوال الطرقات صباح الثلاثاء

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 أكتوبر 2019 10:17 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك قطع طريق خلدة – الاوزاعي – بيروت ومثلث خلدة.

قطع عدد من المحتجين صباحا، طريق الراهبات باتجاه الطريق البحرية وباتجاه سينيق بالعوائق، فيما بقيت طريق صيدا الاولي سالكة امام السيارات

استمرار قطع اوتوستراد كفرحزير في الكورة باتجاه شكا

قطع عدد من الطرقات الداخلية في أدونيس وزوق مصبح وحركة سير ناشطة على الطريق البحرية.

استمرار إقفال الطرقات من العقيبة حتى نهر الكلب وزحمة سير خانقة على الطريق البحرية من المعاملتين حتى نهر الكلب.

الأوتوستراد الساحلي في جل الديب ما زال مقفلاً ولكن الطريق البحرية مفتوحة وتشهد زحمة سير خانقة كما الطرقات الداخلية.

زحمة سير خانقة جرّاء اقفال أوتوستراد غزير بالكامل على الطريق البحرية نحو جونيه ومحاولات للجيش لتسهيل حركة المرور.

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