لبنان | بالصور: وليد وشهد بهاء الدين رفيق الحريري يرفعان علم لبنان

مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك نشرت السيدة حسناء أبو سبعة زوجة الشيخ بهاء الدين رفيق الحريري صور عبر حسابها على إنستغرام لأبنائهما. وظهر وليد وشهد بهاء الدين رفيق الحريري وهما يقومان بصنع علم لبنان من خلال بعض الأوراق. وكتبت السيدة حسناء تعليقاً على الصورة قائلة: “أعظم مورد وطني لنا هو في أذهان أطفالنا ” مضيفة هاشتاق #لبنان. المزيد من الأخبار Advertisements

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.