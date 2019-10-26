لبنان | ريفي: هدف السلطة زج الجيش بمواجهة الثوار

مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك اعتبر الوزير السابق أشرف ريفي أن “هدف السلطة زج الجيش بمواجهة ثورة اللبنانيين السلمية كي تهرب من المحاسبة”. أضاف ريفي، اليوم السبت، عبر “تويتر”، ” كلنا ثقة بأن أهلنا في البداوي واعون لهذه المؤامرة، والثقة كاملة بقيادة الجيش والعماد جوزيف عون، وندعو للتحقيق وتحديد المسؤولية”. وتابع، “الجيش جيشنا، ومؤامرة هذه السلطة ساقطة، كما السلطة”. المزيد من الأخبار

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