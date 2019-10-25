لبنان | ريفي: حزب الله أرسل شبّيحته الى وسط بيروت

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أكّد اللواء أشرف ريفي أن “حزب الله يرسل عناصره إلى ساحة الاعتصام في بيروت ليعتدوا على المتظاهرين السلميين الحضاريين. وبعد فترة، حزب الله يتنصل من مسؤولية أعمال هؤلاء الشبيحة ويعتبرهم عناصر غير حزبيين”.

وتوجّه ريفي لحزب الله بالقول: “لعبتكم غير موفّقة ترتد عليكم وعلى صورتكم”.

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وأضاف ريفي في سلسلة تغريدات عبر “تويتر”، “الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله أشعَرنا وكأننا في مدرسة نموذجية ويحاول أن يعطي درساً بالأخلاقيات عبر التهديد بطريقة غير مباشرة. لبنان وصل الحافة الإنهيار منذ 3 سنوات بسبب السلطة السياسية الحالية واستباحة المال العام. اللبنانيون قرروا الانتفاض لحماية وطنهم ونصرالله يريد إخراجنا من هويتنا اللبنانية والعربية”.

وتابع: “حزب الله أرسل شبّيحته الى وسط بيروت للتشبيح على المتظاهرين السلميين، والعالم العربي والمجتمع الدولي يرى مشهدين مختلفين الأول حضاري فيما الثاني بلطجي بامتياز”.

وأردف: “حزب الله اغتال قياداتنا وشارك في قتل الشعب السوري وله باعُ طويل في اليمن والكويت. لبنان وطننا ونحن نساهم بتقرير مصيره والحراك مموَّل من الشعب اللبناني من خلال مساعدات عينية وهو ليس مالاً منهوباً مثلما إدعى نصرالله وكما حصل في العراق”.