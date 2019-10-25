لبنان | ريفي لحزب الله: أحذركم من الغرق في الدم اللبناني

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تزامناً مع إشكال رياض الصلح بين المتظاهرين وأنصار لحزب لله، غرد اللواء أشرف ريفي، عبر “تويتر”: “التحية للانتفاضة المشرفة. شكلتم قيمة مضافة للوطن في الوقت الذي كان بحاجة إليها”.

وحذّر ريفي حزب الله “من وهم فائض القوة فلا قيمة لها مع الشعوب الحية. أحذركم من الغرق في الوحل اللبناني ينهيكم على المدى المتوسط وأحذركم من الغرق في الدم اللبناني ينهيكم فورا. لبنان الكرامة كطائر الفينيق”.

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واضاف ريفي بأن الإنتفاضة والثورة أكدت صورتها السلمية, وأن حزب الله يؤكد مجددا صورته البشعة.