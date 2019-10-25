احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
تجددت الاشتباكات في ساحة رياض الصلح، بعدما أوحت المجموعة التابعة لحزب الله للقوى الأمنية أنها انسحبت، الا أن عناصرها عادت وطوّقت الساحة من جميع الاتجاهات.
وطلبت عناصر مكافحة الشغب تعزيزات أمنية، وسط تضارب بين عناصرها ومجموعات حزب الله الذي اعتدوا على المتظاهرين بالعصي.
المزيد من الأخبار
وانتقلت عناصر مكافحة الشغب إلى خيم المتظاهرين لحمايتهم من مناصري حزب الله الذين يرمون حجارة ضخمة على الموجودين داخل الخيم.
ويصرّ عناصر حزب الله على نشر الفوضى على وقع خطاب أمينهم العام حسن نصرالله بعد نصف ساعة. وتشير المعطيات إلى أنهم لن يتركوا الساحة، وهم يستعدون حتى تحين ساعة الصفر، أي عقب انتهاء الخطاب، لإحداث فوضى عارمة يصعب السيطرة عليها.
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | حزب الله يعتدي على المتظاهرين وسط بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.