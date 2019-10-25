لبنان | حزب الله يعتدي على المتظاهرين وسط بيروت

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تجددت الاشتباكات في ساحة رياض الصلح، بعدما أوحت المجموعة التابعة لحزب الله للقوى الأمنية أنها انسحبت، الا أن عناصرها عادت وطوّقت الساحة من جميع الاتجاهات.

وطلبت عناصر مكافحة الشغب تعزيزات أمنية، وسط تضارب بين عناصرها ومجموعات حزب الله الذي اعتدوا على المتظاهرين بالعصي.

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وانتقلت عناصر مكافحة الشغب إلى خيم المتظاهرين لحمايتهم من مناصري حزب الله الذين يرمون حجارة ضخمة على الموجودين داخل الخيم.

ويصرّ عناصر حزب الله على نشر الفوضى على وقع خطاب أمينهم العام حسن نصرالله بعد نصف ساعة. وتشير المعطيات إلى أنهم لن يتركوا الساحة، وهم يستعدون حتى تحين ساعة الصفر، أي عقب انتهاء الخطاب، لإحداث فوضى عارمة يصعب السيطرة عليها.