لبنان | بطلة النبطية التي أبكت مارسيل غانم

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تأثر الاعلامي مارسيل غانم حين تحدثت الناشطة ضحى صبّاغ عن اسباب المشاركة في الاحتجاجات في مدينة النبطية، وصفق لها الاستديو مرات أثناء مداخلتها في استديو “صار الوقت” في الحلقة الاخيرة مساء الخميس والتي استضاف فيها ناشطين مدنيين.
ووجهت ضحى تحية لنساء النبطية، معتبرة انهن بطلات، ومقاومات منذ كن يرمين الزيت المغلي على العدو الاسرائيلي في المدينة في عاشوراء، وعندهن كرامات ويجب أن لا تُهان.
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وتأثرت ضحى، كما تأثر الجميع في الاستديو، حين توقفت عند تجربة أمها التي ماتت جراء معاناة من مرض السرطان، وبكت على الهواء. وتحدثت عن الذل الذي عاشته عائلتها “لتتسول سرير في مستشفى النبطية”.
وتوجهت الى المدافعين عن المقاومة بالقول: “نحن ضد اسرائيل، ونحن لأننا نتنفس حرية لا نرضى أن يمس أحد بحريتنا بأي طريقة”. وتابعت على وقع هتافات وتصفيق في الاستديو: “كل شخص يحب المقاومة وحريص عليها، يجب أن يحارب الفساد، لأن الشعب المرتاح والاقتصاد الواقف على قدميه لا يناسب اسرائيل”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.